Марта Костюк не впоралася з Вірою Звонарьовою.

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки на старті турніру категорії International в австрійському Лінці.

Суперницею 98-ї ракетки світу в першому раунді була досвідчена росіянка Віра Звонарьова, яка отримала від організаторів спеціальне запрошення wild card.

Тенісистки провели на корті півтори години, а Костюк зазнала поразки у двох сетах - 4:6, 2:6.

Варто відзначити, що 9 листопада боротьбу на турнірі завершила друга ракетка України Даяна Ястремська.

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Автор: Данило Слесь