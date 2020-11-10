Костюк програла досвідченій росіянці / фото twitter.com/IMGTennis
Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки на старті турніру категорії International в австрійському Лінці.
Суперницею 98-ї ракетки світу в першому раунді була досвідчена росіянка Віра Звонарьова, яка отримала від організаторів спеціальне запрошення wild card.
Тенісистки провели на корті півтори години, а Костюк зазнала поразки у двох сетах - 4:6, 2:6.
Варто відзначити, що 9 листопада боротьбу на турнірі завершила друга ракетка України Даяна Ястремська.
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