Стала відома вартість обручки, яку українській тенісистці Еліні Світоліній подарував її коханий Гаель Монфіс.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Каблучка для заручин від британського бренду Graff має діамант смарагдового огранювання в 5,5 карат.
За інформацією джерела, приблизна ціна такої прикраси - близько 700 тисяч євро (майже 23 мільйони гривень).
Ювелірний дім Graff був заснований в 1960 році. Відомо, що представник сім'ї Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для обручок, щоб гарантувати його бездоганне походження.
Нагадаємо, Монфіс зробив пропозицію Світоліній 3 квітня. Пара запланувала весілля на липень 2021 року.
У лютому тенісисти оголосили про паузу у відносинах, але нещодавно відновили їх. Про це стало відомо після того, як вони відновили спільну сторінку в Instagram.
Про свій роман Світоліна і Монфіс вперше оголосили на початку 2019 року.
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