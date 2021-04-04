Французький тенісист Гаель Монфіс зробив пропозицію українці Еліні Світоліній.

Стала відома вартість обручки, яку українській тенісистці Еліні Світоліній подарував її коханий Гаель Монфіс.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Каблучка для заручин від британського бренду Graff має діамант смарагдового огранювання в 5,5 карат.

За інформацією джерела, приблизна ціна такої прикраси - близько 700 тисяч євро (майже 23 мільйони гривень).

Ювелірний дім Graff був заснований в 1960 році. Відомо, що представник сім'ї Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для обручок, щоб гарантувати його бездоганне походження.

Нагадаємо, Монфіс зробив пропозицію Світоліній 3 квітня. Пара запланувала весілля на липень 2021 року.

У лютому тенісисти оголосили про паузу у відносинах, але нещодавно відновили їх. Про це стало відомо після того, як вони відновили спільну сторінку в Instagram.

Про свій роман Світоліна і Монфіс вперше оголосили на початку 2019 року.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар