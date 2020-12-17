Українська збірна завоювала першу золоту медаль у Белграді.

Українка Тетяна Ріжко виграла золоту медаль на індивідуальному Кубку світу з боротьби в Сербії.

Ріжко стала найкращою у ваговій категорії до 65 кг.

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На шляху до фіналу українка була сильнішою за росіянку Марію Кузнєцову (8:4), а також виграла у болгарки Мімі Христової (13:8). У вирішальній сутичці Рижко здолала представницю Молдови Ірину Рингачі з рахунком 14:4.

Крім того, скарбничка української збірної поповнилася ще двома медалями. Аліна Бережна завоювала бронзову нагороду у вазі до 68 кг, а Катерина Зелених стала третьою у вазі до 59 кг.

Сюжет ТСН:

Жіноча збірна України, в активі якої шість медалей, посіла друге місце в командному заліку.

Нагадаємо, днем раніше українки виграли срібло і дві бронзи.

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Автор: Антон Дудар