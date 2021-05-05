Чинний бронзовий призер чемпіонату Європи з греко-римської боротьби отримав першу дозу вакцини.

Український нардеп-борець Жан Беленюк отримав першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції.

Про це сам спортсмен повідомив на своїй сторінці в Facebook.

30-річного атлета прищепили китайською вакциною CoronaVac від Sinovac, яка виділена урядом для спортсменів, які братимуть участь на Олімпійських іграх у Токіо.

"Хоч, скоріш за все, я маю антитіла після перенесеної хвороби ще восени, але вирішив не ризикувати, аби мати змогу спокійно готуватися до Олімпіади. Що може бути гірше, ніж захворіти на ковід безпосередньо перед стартом?! Наступне щеплення за рекомендаційним планом не раніше ніж через 28 днів! Буду вас інформувати про своє самопочуття:) Наразі - політ нормальний! Сказали, що завтра, при нормальному самопочутті, можна тренуватися у стандартному режимі", - надрукував Жан в дописі.

Нагадаємо, що нещодавно наречений Еліни Світоліної також прийняв першу дозу вакцини.

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Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань молоді та спорту.

Беленюк допускає, що може завершити кар'єру в спорті після Олімпіади-2020, яка була перенесена на 2021 рік.

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Автор: Артем Будрін