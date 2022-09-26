Нові айпади та "майки" просто з'являться на сайті компанії в супроводі прес-релізів.

Компанія Apple не проводитиме жовтневу презентацію своїх нових гаджетів. Це стосується мінімум чотирьох пристроїв – вони просто з'являться на сайті компанії в супроводі прес-релізів.

Про це повідомляє редактор видання Bloomberg і Інсайдер Марк Гурман.

Які ще пристрої Apple представить до кінця року

Mac Mini з системами-на-чіпі Apple M2 і M2 Pro;

MacBook Pro 14 і 16 з чіпами M2 Pro і M2 Max;

iPad Pro 11 і 12,9 з чіпом M2;

Apple TV з A14.

Раніше передбачалося, що для їх анонсу в кінці жовтня пройде окремий онлайн-івент. Журналіст вважає, що жоден з цих пристроїв не отримає глобальних поліпшень: переважно зміни стосуватимуться продуктивності. У зв'язку з цим "малоймовірно", що Apple вирішить провести заради цього самостійний захід.

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Гурман також нічого не сказав про оновлення базового iPad. З чуток, планшет повинен отримати серйозний редизайн: бічні грані стануть плоскими, а на верхній і нижній грані з'являться прорізи для стереодинаміків. Можливо, купертинівці приберегли гаджет для наступних презентацій.

Чим запам'яталася вереснева презентація Apple

Окрім очевидних айфонів, компанія оновила лінійку розумних годинників Apple Watch і презентувала нові AirPods Pro.

Одним з основних продуктів вересневої презентації стала преміальна модель Apple Watch Ultra. Годинники зроблені з титану, ударозахисні, можуть працювати до 60 годин без підзарядки, а також володіють поліпшеною функцією геопозиціювання.

Але зіркою вечора стали "прошки" iPhone 14 з новим вирізом в екрані та процесором Apple A16. Також з'явився режим Always On, при якому на екрані можуть відображатися не тільки годинник і дата, але і шпалери.

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