Росія почала обмежувати доступ до Telegram на окупованих територіях України

Видання зазначає, що використання VPN частково вирішує проблему, але вже не всюди.

Російська влада, ймовірно, почала сповільнювати роботу популярної соціальної мережі Telegram на окупованих територіях, хоча раніше в уряді РФ заявляли, що зроблять виняток для так званої "зони СВО", повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на заяви жителів цих територій.

Видання розповіло, що в Луганській області вже відчуваються серйозні перебої в роботі месенджера. За словами жителя Щастинського району, навіть із VPN додзвонитися на підконтрольну Україні територію майже неможливо.

"Абоненти з’єднуються, але поговорити не виходить: затримка сягає 20 секунд, а часто взагалі нічого не чути", - йдеться в статті.

Відео дня

Додається, що жителька Луганська поділилася, що без VPN дзвінки в Telegram взагалі не проходять. Водночас, якщо знайти VPN, який добре працює і який російська влада ще не встигла заблокувати, зв’язатися можна й навіть нормально поспілкуватися.

Примітно, що про проблеми з Telegram повідомляють в чатах інших окупованих міст Донецької та Луганської областей. Видання зазначає, що використання VPN частково вирішує проблему, але вже не всюди.

В публікації вказується, що російські видання та блогери з 16 березня почали масово писати про фактичний початок блокування Telegram у Росії. При чому, там він часто не працює навіть із VPN на відміну від окупованих територій. Офіційне блокування Telegram у Росії очікується з 1 квітня 2026 року.

Блокування Telegram в Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що моніторинговий портал, який збирає інформацію про збої в роботі месенджера зазначив, що за дві доби різко зросла кількість скарг користувачів на роботу Telegram. Зокрема, за 16 березня було зафіксовано близько 12 тисяч повідомлень про неполадки, тоді як 15 березня – удвічі менше. Додається, що проблеми з роботою сервісу спостерігаються вже деякий час, але нещодавно почалися й збої в десктопній версії. У Роскомнагляді раніше заявляли, що сервіс не виконує вимоги російського законодавства і допускає поширення забороненої інформації.

Також ми писали, що аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Міноборони РФ заборонило своїм військовим використовувати Telegram, бо це може негативно вплинути на їхні військові операції. При цьому, аналітики посилаються на скарги російських воєнблогерів, які критикують таке рішення. Вони не виключають, що заборона на використання Telegram для російської армії може загострити вже існуючі проблеми зі звʼязком після блокування Starlink. Найбільше скарг на роботу месенджера надходить в Росії з Москви та Санкт-Петербургу. Аналітики припускають, що російська влада поступово обмежує роботу месенджера на власній території для посилення цензури щодо війни в Україні.

