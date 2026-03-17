Telegram у Росії залишилося лічені дні: роботу месенджера 'уповільнили' на 90%, – росЗМІ

Роботу месенджера сповільнили практично до нуля, і користуватися ним неможливо, навіть із VPN.

У Росії активно проводяться заходи, які унеможливлять безпроблемне використання месенджера Telegram. Експерти заявляють, що блокування з боку регулятора перейшло у вирішальну стадію і користуватися ним практично неможливо, навіть із VPN, повідомляє Ura.ru з посиланням на радіостанцію "Коммерсантъ FM".

За даними порталу моніторингу збоїв Сбой.рф, за останні дві доби різко зросла кількість скарг користувачів на роботу месенджера. Тільки за 16 березня було зафіксовано близько 12 тисяч повідомлень про неполадки, тоді як 15 березня – удвічі менше.

Президент Асоціації операторів зв'язку МАКАТЕЛ Олексій Амелькін повідомив, що проблеми з роботою сервісу спостерігаються вже деякий час, однак нещодавно користувачі почали скаржитися на збої в десктопній версії Telegram. "Затримки є давно, але вчора з'явилися скарги на те, що перестала працювати десктопна версія Telegram. Поки що мало статистики щодо операторів, і вона неточна, оскільки люди використовують VPN", – зазначив він.

Техноексперт і автор видання "Код Дурова" Владислав Войтенко стверджує, що протягом останньої доби месенджер практично недоступний при підключенні через домашніх інтернет-провайдерів у Росії. Складнощі з доступом можуть бути пов'язані не з технічними неполадками, а з поетапним введенням обмежень з боку операторів зв'язку.

"Повідомлення не надсилаються, статус оновлення може зависати. Іноді потрібно чекати кілька хвилин, щоб все завантажилося. Про нормальну роботу Telegram через мобільний інтернет можна забути", – зазначив він.

У Роскомнагляді раніше заявляли, що сервіс не виконує вимоги російського законодавства і допускає поширення забороненої інформації. Відомство також звинувачувало Telegram у розсиланні персональних даних користувачів, після чого було оголошено рішення про закриття роботи месенджера в Росії з 1 квітня. При цьому голова комітету Держдуми з інформаційної політики раніше зазначав, що використання Telegram російськими військовими в зоні так званої "СВО" обмежувати не планується.

Спроби заборони Telegram у Росії

Раніше засновник Telegram Павло Дуров заявляв про наміри Роскомнагляду заборонити месенджер, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток Max, створений для стеження та політичної цензури.

Роскомнагляд вже вводив різні обмеження щодо Telegram, коли росіян залишили без відеодзвінків у месенджері, тоді ж у користувачів спостерігалися проблеми із завантаженням медіафайлів.

У звіті Інституту вивчення війни спростували заяви Роскомнагляду про те, що месенджер буде доступний на фронті, оскільки зафіксовані ознаки того, що Росія намагається обмежити використання Telegram серед військових підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: