Це портативний 27-дюймовий монітор, який переноситься у валізі – і це частина самого монітора.

Компанія LG представила на ринку незвичайний портативний монітор-валізу StanbyME Go з функціями смарт-телевізорів. Він володіє вбудованим акумулятором, динаміками на 20 Вт і сенсорною матрицею.

Весь комплект важить майже 13 кілограмів. У самій валізі хитра конструкція, яка утримує екран, дозволяючи регулювати кут нахилу і висоту, а також фіксувати монітор у вертикальній або горизонтальній орієнтації. А у верхній частині кейса є ручка для зручного перенесення.

Пристрій отримав 27-дюймовий РК-екран формату Full HD і частотою оновлення 60 Гц. Заявлено підтримка Dolby Vision, HDR10 і HLG. Щоправда, про його яскравість нічого не сказали, тому незрозуміло, чи можна буде розглянути щось на ньому на вулиці, але в промоматеріалах є фотографії з пікніка.

Працювати пристрій може як від мережі, так і від вбудованого акумулятора, якого вистачить максимум на три години. Операційка – WebOS як у смарт-телевізорів LG. Завдяки цьому можна дивитися YouTube і Netflix, а також запускати ігри. Для зручності в комплекті йде пульт дистанційного керування та кабелі живлення.

У Південній Кореї за монітор просять 1.17 млн вон (близько 32 000 грн), продажі стартують на початку місяця.

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