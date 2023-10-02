Це явище як мінімум було актуально для iPhone 12 і 13-го покоління.

З 2020 року Apple почала розміщувати на екранах iPhone крихітні QR-коди розміром з піщинку, які послаблювали міцність скла. Про це говориться у матеріалі порталу The Information.

Як з'ясувалося, хитрість з QR-кодами була придумана яблучною компанією для того, щоб контролювати своїх підрядників та фабрики, що виробляють дисплеї. Наносячи маркування, Apple могла точно відстежити якість продукції й кількість браку при виробництві.

При цьому довгий час ці QR-коди наносилися на скло дисплея, що позначалося на міцності: при падінні або ударі тріщини на склі найчастіше з'являлися якраз на місці QR-коду. Пізніше Apple змінила спосіб нанесення маркування й проблема зникла. Але в якому поколінні iPhone це сталося – не уточнюється.

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Так чи інакше, це дало свої результати: якщо раніше бракованими були 3 панелі з 10, то зараз завдяки QR-кодами на дисплейних модулях це число скоротилося до 1. А Apple таким чином економить сотні мільйонів доларів на рік.

Apple розробляє iPhone з "самовідновлювальним" екраном

Ще з 2021 року ходять чутки, що компанія Apple працює над складним iPhone. За словами аналітика Росса Янга, який дуже рідко помиляється в тому, що стосується ще не випущених пристроїв Apple, гнучкий айфон дебютує на ринку не раніше 2025 року.

Однією з його головних "фішок" буде екран, що згинається, з дисплеєм назовні. Сам екран буде виконаний зі спеціального "самовідновлюваного" матеріалу, який зможе "загоювати" подряпини та вм'ятини. Як приклад того, як екран буде "лікувати" себе, згадується ефект пам'яті в деяких матрацах і подушках.

Таким чином купертинівці планують вирішити одну з найбільших проблем складних моделей, а саме їх низьку довговічність.

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