Meta повідомила, що з 15 грудня закриє десктопні додатки Messenger для Windows і macOS. Після цієї дати користувачів будуть автоматично перенаправляти на сайт Facebook для доступу до Messenger.

Як повідомила компанія, усі користувачі версій програми на ПК отримають відповідне повідомлення про закриття програми. Після цього вони матимуть 60 днів, щоб користуватися додатком, перш ніж його буде повністю заблоковано.

До того, як це станеться, користувачам рекомендується увімкнути функцію захищеного зберігання повідомлень і встановити PIN-код у налаштуваннях конфіденційності Messenger для збереження історії чату.

Застосунок уже було видалено з Mac App Store, що робить його недоступним для нових завантажень. Мобільні версії для iOS і Android продовжать працювати у звичайному режимі. У компанії не повідомили, чому вирішили закрити версію застосунку для ПК.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Meta замінила оригінальний Messenger на гібридний варіант у вигляді прогресивного вебзастосунку (Progressive Web App, PWA), що здобув репутацію ненадійного та непродуманого.

