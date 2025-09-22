"Нагадування" дадуть змогу не забути важливі повідомлення, на які потрібно відповісти.

Команда WhatsApp представила свіже оновлення месенджера, яке принесло дійсно корисну функцію Remind me. Вона дозволяє встановлювати нагадування для важливих повідомлень.

Користувачі можуть встановити таймер від 1 хвилини до 24 годин, а також скасувати його за необхідності. Після встановлення нагадування в кутку повідомлення з'явиться значок дзвоника, а в зазначений час прийде повідомлення.

Нагадування доступні як в особистих, так і в групових чатах. Це корисне нововведення для випадків, якщо вам написали щось важливе в розпал дня, а відповісти ви хочете пізніше. Головний конкурент WhatsApp – Telegram – не пропонує такого функціоналу.

Як зробити нагадування у WhatsApp

Оновіть WhatsApp в App Store і Google Play до останньої версії.

Зайдіть у додаток, відкрийте листування і довгим натисканням виділіть потрібне повідомлення;

У меню, що з'явилося, натисніть "Нагадати" і вкажіть інтервал.

Зазначається, що нагадування відображаються виключно у того користувача, який їх створив. Інші учасники чату не бачать їх.

