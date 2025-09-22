Команда WhatsApp представила свіже оновлення месенджера, яке принесло дійсно корисну функцію Remind me. Вона дозволяє встановлювати нагадування для важливих повідомлень.
Користувачі можуть встановити таймер від 1 хвилини до 24 годин, а також скасувати його за необхідності. Після встановлення нагадування в кутку повідомлення з'явиться значок дзвоника, а в зазначений час прийде повідомлення.
Нагадування доступні як в особистих, так і в групових чатах. Це корисне нововведення для випадків, якщо вам написали щось важливе в розпал дня, а відповісти ви хочете пізніше. Головний конкурент WhatsApp – Telegram – не пропонує такого функціоналу.
Як зробити нагадування у WhatsApp
- Оновіть WhatsApp в App Store і Google Play до останньої версії.
- Зайдіть у додаток, відкрийте листування і довгим натисканням виділіть потрібне повідомлення;
- У меню, що з'явилося, натисніть "Нагадати" і вкажіть інтервал.
Зазначається, що нагадування відображаються виключно у того користувача, який їх створив. Інші учасники чату не бачать їх.
Нагадаємо, у Telegram в останньому оновленні додали музичні статуси. Тепер можна додавати треки з будь-яких чатів до себе в профіль і навіть зібрати там особистий плейлист.
Як УНІАН уже розповідав, WhatsApp випустив офіційний додаток для iPad. Користувачі чекали цього понад 15 років.