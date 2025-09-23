У WhatsApp з'явився безкоштовний перекладач чатів з підтримкою української мови

Розробники впровадили в додаток для iOS і Android нову корисну функцію,

Після запуску обмеженого бета-тесту розробники WhatsApp нарешті запустили вбудований перекладач для всіх користувачів iPhone та Android. Інформація про це була опублікована в блозі розробників.

Нова функція дає змогу перекладати повідомлення прямо всередині месенджера: в індивідуальних чатах, групах і каналах. На відміну від Telegram, переклад відбуватиметься на самому смартфоні без використання хмарних сервісів, тобто для роботи функції не потрібен інтернет.

Для перекладу потрібно натиснути на текст і утримати його, а потім вибрати "Перекласти" і мову. На Android також доступна додаткова функція автоматичного перекладу для всього листування в чаті – щоб усі майбутні вхідні повідомлення в ньому також перекладалися обраною мовою.

Користувачам Android на старті буде доступно шість мов: англійська, іспанська, гінді, португальська, російська та арабська. В iPhone одразу можна перекладати більш ніж 19 мовами, у тому числі українською. У компанії обіцяють поступово розширювати список.

Функція вже з'явилася в апдейті для Google Play і App Store, але він поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

Кількома днями раніше WhatsApp отримав нову функцію для спілкування, якої дуже не вистачає в Telegram. "Нагадування" дозволять не забути важливі повідомлення, на які потрібно відповісти.

УНІАН розповідав, як додати музику в профіль Telegram. Це нова функція, яка з'явилася на початку вересня.

