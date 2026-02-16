У X (Twitter) стався масштабний збій, соцмережа перестала працювати в Україні

На проблеми з доступом скаржаться користувачі з усього світу.

16 лютого в роботі соціальної мережі X (колишній Twitter) ставсямасштабний збій. При заході на будь-яку сторінку видається повідомлення про технічну несправність.

Як свідчать дані порталу Downdetector, з проблемами зіткнулися користувачі з усього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 40 тисяч разів за останні півгодини.

Проблема стосується як мобільних версій, так і веб-версії платформи, а також роботи деяких функцій всередині додатків.

Відео дня

Як зазначає TechRadar, це вже другий великий збій у роботі Х з початку року. 16 січня соцмережа Маска перестала відкриватися у користувачів по всьому світу. Тоді збій також торкнувся як десктопної версії, так і мобільного додатка.

Аналітики пишуть, що соцмережа Х Ілона Маска, яку він купив у жовтні 2022 року за $44 млрд доларів, продовжує втрачати користувачів. Люди найчастіше "тікають" в TikTok і Reddit.

УНІАН розповідав, що Маск блокує користувачів Х, які публічно критикують його. Відразу кілька користувачів Х заявили про "тіньове банування", через що охоплення їхнього контенту помітно знизилося.

Вас також можуть зацікавити новини: