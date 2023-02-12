Хоч ці звички можуть здатися, на перший погляд, незначними, вони можуть мати великий вплив на вашу батарею.

Акумулятор є одним з найбільш важливих компонентів вашого телефону, тому ставитися до нього потрібно дбайливо та уважно. Однак дуже часто користувачі самі скорочують термін його роботи, навіть не підозрюючи цього.

Фахівці порталу Gizchina перерахували шкідливі звички, якими користувачі несвідомо вкорочують життя акумулятора смартфона. Позбувшись них, ви зможете прискорити зарядку смартфона, продовжити термін служби батареї та захистити свій гаджет від можливих пошкоджень.

Телефон не варто заряджати в чохлі

Однією з найпоширеніших звичок серед користувачів смартфонів є зарядка телефону в чохлі. Однак робити це не рекомендується, оскільки це може викликати дві основні проблеми: перегрів акумулятора і поломку роз'єму.

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Швидка зарядка може "вбити" акумулятор телефону

Якщо ваш смартфон постачається із зарядним пристроєм потужністю 40 Вт або вище, важливо не використовувати його щодня. Ця звичка може прискорити деградацію батареї вже в перший рік користування смартфоном.

Експерти радять використовувати додатковий, більш повільний зарядний пристрій вночі, а швидкий зарядний пристрій тільки в тих випадках, коли вам потрібно терміново підзарядитися.

Не можна чекати, поки батарея повністю розрядиться

Ще одна звичка, яка може завдати серйозної шкоди акумулятору вашого смартфона – чекати, поки заряду впаде нижче 5%. Найкраще заряджати телефон, коли рівень заряду знаходиться на 15-20%.

Хоч ці звички можуть здатися, на перший погляд, незначними та несерйозними, вони можуть зробити великий вплив на вашу батарею. Так що краще про них пам'ятати.

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