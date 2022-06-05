Discord дуже швидко став основною платформою для криптопроєктів по всьому світу, пише Vice.

Нестримний спам, фішингові атаки, скамери та шкідливе ПЗ – так редактори Vice описують ігровий месенджер Discord, який став основною платформою для криптопроєктів по всьому світу.

Журналісти посилаються на дослідження засновника Ethereum-платформи Origin Джона Фрейзера, який на початку травня 2022 вирішив детально вивчити Discord, що прийшов на зміну Skype та TeamSpeak.

Фрейзер хотів побачити, чи зможе він налаштувати автоматичний скрипт, який сповіщатиме його кожного разу, коли користувачі згадуватимуть певні ключові слова на його сервері. Він не зміг отримати доступ до декількох приватних чатів, але дізнався назви, опис та повний список учасників.

Оскільки Discord активно використовується багатьма відомими криптовалютними проєктами, цю інформацію можна використовувати для того, щоб, наприклад, дізнатися про плани криптовалютного проєкту запустити новий токен або як скоро він буде зареєстрований на Coinbase. Такі речі здатні впливати на вартість монети.

За словами Фрейзера, імена та списки користувачів приватних каналів можуть навіть викрити людей, відповідальних за проведення фінансових транзакцій через гаманці з декількома підписами. По суті, Джош розкрив проблему безпеки месенджера.

У матеріалі також згадується, що "дискорд" буквально кишить шахраями: ті розповсюджують фішингові посилання, зламувати окремі акаунти та навіть цілі сервера. Так відбувається, тому що криптовалютні ентузіасти свято вірять шахрайським повідомленням, які отримують від офіційних ботів. Месенджер банально не має механізмів захисту від такого шахрайства.

Ще одна нова схема – використання шахраями підписки Discord Nitro, яка дозволяє використовувати різні псевдоніми на різних серверах. Так хакери можуть видавати себе за топ-менеджерів різних компаній.

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