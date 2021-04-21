Соцмережа відмовилася від угоди на $12 мільярдів.

Переговори про злиття Microsoft і Discord припинені, оскільки соцмережа відмовилася від угоди на $12 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg. За інформацією агентства, соцмережа зосередиться на можливому проведенні IPO.

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Джерела видання стверджують, що кілька інших компаній намагалися купити соцмережу.

У Microsoft розглядали можливість об'єднати підписки Discord Nitro і стрімінгового сервісу відеоігор Game Pass для збільшення загального числа передплатників.

Що цьому передувало

Раніше Microsoft придбала розробника відеоігор Bethesda за $7,5 млрд.

23 березня 2021 року стало відомо про те, що компанія Microsoft веде переговори про придбання популярного у геймерів голосового і текстового чату Discord за більш ніж $10 млрд.

Що таке Discord

Discord - популярний серед геймерів безкоштовний сервіс голосового і текстового чату. Компанія заробляє гроші за рахунок підписок на преміальну версію сервісу Nitro -$ 9,99 на місяць з користувача. На тлі пандемії аудиторія сервісу зросла - тепер у месенджері також проводять книжкові клуби, навчальні групи та інші зустрічі.

У Discord понад 100 млн активних користувачів. Соцмережа популярна серед геймерів.

Раніше Discord також обговорював угоду з Epic Games і Amazon.

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Автор: Олена Коваленко