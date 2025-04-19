Презентація CMF Phone 2 Pro відбудеться 28 квітня.

Бренд CMF, що належить Nothing, розкрив характеристики камер нового смартфона CMF Phone 2 Pro. Його презентація відбудеться 28 квітня.

У цьому плані новинці буде багато що запропонувати. CMF Phone 2 Pro отримає основну камеру на 50 МП з сенсором 1/1,57" – найбільшу у своєму ціновому сегменті. Надширококутна камера буде з роздільною здатністю 8 Мп і підтримкою оптичного зуму 2x.

У нового покоління також буде телеоб'єктив на 50 мегапікселів з 2-кратним оптичним зумом, який, як запевняє виробник, стане першим у цьому ціновому сегменті.

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У мережі вже є приклади фото, зроблені на камери нового смартфона. Для порівняння, у першого покоління CMF Phone 1 основа на 50 Мп була доповнена портретним датчиком, а телевіка не було зовсім.

Якщо все це звучить знайомо, то це тому, що весь набір камер CMF Phone 2 Pro, видається, буде таким самим, як у Nothing Phone 3a, при цьому новинка CMF традиційно має бути ще дешевшою. Не виключено, що інша "начинка" девайса перетинатиметься зі специфікаціями "старшого брата".

Нагадаємо, CMF Phone 1 був представлений влітку 2024 року за ціною від 199 доларів і відразу став хітом серед користувачів. Однією з особливостей смартфона стала можливість зняти задню кришку і замінити панель. При цьому дисплей у нього кращий, ніж у iPhone 16.

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