Серія Nothing Phone (3a) буде офіційно представлена 4 березня, а витік рендерів Android Headlines вже розкрив повний дизайн – телефони можна розглянути з усіх боків. Крім цього, видання поділилося технічними характеристиками новинок.
Базовий Nothing Phone (3a) отримає горизонтальний блок камер у стилі Google Pixel, а замість двох сенсорів встановлено три. Одна з камер, як повідомляється, це телеоб'єктив на 50 Мп з оптичним зумом 2x і цифровим 30x. Два інших об'єктиви – основний 50 Мп і ширік 8 Мп.
У плані "заліза": AMOLED-дисплей на 6,77 дюйма з частотою 120 Гц, батарея 5000 мАг зі швидкою зарядкою за 56 хвилин, процесор Snapdragon 7s Gen 3 і до 12 ГБ оперативки. Ціна: 329 євро.
Pro-версія Nothing Phone (3a) коштуватиме 450 євро і отримає унікальний блок камер, не схожий ні на що з того, що є на ринку. Телефон теж може похвалитися перископом 50 Мп, але зум 3x і 60x відповідно.
Дві інші задні камери – основна з роздільною здатністю 50 Мп і ширик 8 Мп. Фронтальна відрізняється: 32 Мп у стандартній версії і 50 Мп у прошки. Інші характеристики ідентичні.
Стартап Nothing, який заснував один із творців OnePlus, останніми роками викликав чималий інтерес у ентузіастів у світі Android. Їхні смартфони виділяються унікальним дизайном, збалансованим залізом і однією з найбільш чуйних оболонок.
Головний техноблогер MKBHD називав Nothing Phone (2a) найкращим бюджетним телефоном 2024 року. Він отримав деякі фішки флагманської моделі, зберіг унікальний дизайн, але коштує дешевше.