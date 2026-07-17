Не Samsung і не iPhone: фахівці протестували 258 смартфонів й обрали найкращий

На початку року лідером рейтингу був iPhone 17 Pro Max, але з часом його витіснили нові флагмани на базі Android.

Оглядачі німецького видання CHIP оновили рейтинг найкращих смартфонів 2026 року, складений на основі масштабних тестів 258 пристроїв. До нього увійшли як флагманські моделі, так і пристрої середнього класу.

Під час складання рейтингу фахівці оцінюють п’ять ключових параметрів: продуктивність, оснащення, автономність, якість дисплея та камер. Кожен з них впливає на підсумкову оцінку однаково – по 20%. При цьому вартість смартфона не враховується в загальному заліку.

На початку року лідером рейтингу був iPhone 17 Pro Max, але через кілька місяців його витіснили нові Android-флагмани. У підсумку перше місце посів OPPO Find X9 Ultra, який отримав оцінку 1,1 за німецькою шкалою, де 1,0 – найвищий результат.

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OPPO Find X9 Ultra отримав найвищу оцінку за продуктивність, екран та камери. Смартфон також продемонстрував вражаючу автономність – 23 години 14 хвилин активної роботи, а повна зарядка займає менше години. Також експерти високо оцінили якість збірки та комплектацію, однак відзначили недостатню різкість основної камери.

На другому місці опинився vivo X300 Ultra з оцінкою 1,2. Автори високо оцінили екран нового покоління AMOLED з рекордною піковою яскравістю, основну та телефотокамеру на 200 Мп, а також тривалу програмну підтримку – оновлення надходитимуть до 2033 року. Серед недоліків згадується масивний виступ блоку камер.

Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra та Honor Magic V6 також набрали по 1,2 бала та посіли місця з третього по п’яте. Samsung та Xiaomi отримали максимальні оцінки за швидкодію та автономність, тоді як складаний Honor виділився якістю дисплея.

До першої десятки рейтингу також увійшли Xiaomi 17, iPhone 17 Pro, OnePlus 15 та Honor Magic 8 Pro.

Серед пристроїв середнього рівня експерти виділили Poco M8 Pro, який отримав оцінку 1,8. Телефон пропонує оптимальне співвідношення ціни та можливостей, серед переваг – OLED-екран 120 Гц, захист корпусу за стандартом IP68 та час автономної роботи 20 годин.

Окрім загального рейтингу, оглядачі визначили найкращі смартфони в різних цінових категоріях. У сегменті до 1000 євро переміг Samsung S26 Ultra, до 750 євро – OnePlus 15, до 500 євро – Poco X8 Pro Max, до 250 євро – Redmi Note 15 Pro. Якщо говорити про пристрої Apple, найвдалішим вибором експерти назвали iPhone 17 Pro Max.

Раніше бенчмарк AnTuTu оновив свій рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Найвигідніший для покупки флагман продає iQOO, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

УНІАН зібрав топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн. Незважаючи на низьку вартість, багато з них мають швидкі екрани, великі батареї та тривалу програмну підтримку.

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