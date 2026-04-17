iPhone 18 Pro показали у всіх очікуваних кольорах, включаючи 'темну вишню'

Видання Macworld поділилося рендерами майбутніх iPhone 18 Pro і Pro Max у всіх чотирьох кольорах. Офіційні кольори новинок такі – Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray і Silver.
Повідомляється, що головним новим кольором лінійки iPhone Pro у 2026 році стане Dark Cherry – глибокий винний відтінок червоного. Раніше інші джерела повідомляли про "темно-червоний" варіант, але тепер уточнюється, що колір буде ближчим до насиченого винного, а не до яскраво-червоного тону.
Доповнятимуть його сріблястий, світло-блакитний та темно-сірий варіанти. При цьому зазначається, що всі кольори наразі перебувають на стадії розробки. До масового виробництва Apple ще може змінити палітру або виключити окремі варіанти.
Джерело стверджує, що разом з цим Apple планує відмовитися від темних відтінків, включно з чорним і темно-синім, і зосередиться на більш яскравих тонах. Складаний iPhone Ultra, який вийде разом з iPhone 18 Pro, навпаки, збереже стриману кольорову гаму і буде доступний у білому, сріблястому та темно-синьому відтінках.
Джерела також підтверджують чутки, що з'являлися раніше, про нововведення в дизайні iPhone 18 Pro. Флагманські телефони отримають зменшену Dynamic Island, що збільшить корисну площу екрана. Ще Apple планує впровадити технологію, що зменшує різницю у відтінках між склом і корпусом.
Усі чутки та витоки вказують, що iPhone 18 Pro отримає камеру зі змінною діафрагмою та новий процесор Apple A20 Pro на 2-нм техпроцесі, що значно підвищить швидкість роботи та енергоефективність. А моделі Pro Max приписують рекордний в історії смартфонів Apple акумулятор.
Очікується, що iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone випустять у вересні 2026 року. Базові iPhone 18, iPhone 18e і iPhone Air 2, за чутками, з'являться лише в першій половині 2027 року.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ці 4 налаштування камери Samsung потрібно змінити прямо зараз для ідеальних фото
- Який відновлений iPhone купити у 2026 році: експерти перерахували 5 найкращих моделей
- У мережі показали, як виглядатиме новий смартфон Samsung з широким екраном
.