Xiaomi підвищує ціни та скасовує знижки на смартфони через дорогу пам'ять

Зростання цін на оперативну та флеш-пам'ять майже в чотири рази змусило Xiaomi скоригувати ціни на деякі свої пристрої. Згідно з офіційною інформацією, з 11 квітня ціна флагмана Redmi K90 Pro Max збільшиться приблизно на 30 доларів.

Також виробник скасовує тимчасові знижки на моделі Turbo 5 і Turbo 5 Max, фактично повертаючи їх до вищих стандартних цін, пише IT Home.

Xiaomi безпосередньо пов'язує коригування цін із нинішньою ситуацією на ринку комплектуючих. Через стрімке зростання попиту на пам'ять для серверів та інфраструктури штучного інтелекту виробники перерозподіляють потужності, скорочуючи випуск мобільної пам'яті.

У результаті вартість модулів пам'яті зросла сильніше, ніж очікувалося. За даними компанії, версія 12+512 ГБ подорожчала приблизно на 200 доларів, а версія 16+1 ТБ зросла в ціні ще більше. Це чинить серйозний тиск на собівартість смартфонів.

За прогнозами, тиск на ціни може зберегтися протягом усього 2026 року, особливо для версій смартфонів з великим об'ємом пам'яті. Це означає, що подорожчання може торкнутися й інших пристроїв Xiaomi та Redmi в майбутньому.

Нагадаємо, 1 березня Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість із них давно не отримували великих оновлень HypeOS, а тепер остаточно втратили й патчі безпеки.

Раніше цього тижня Xiaomi представила свій найдешевший смартфон із 6 роками оновлень. За 137 доларів користувачі отримують тривалу підтримку, екран 120 Гц і потужну батарею 6300 мАг.

