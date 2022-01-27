Для тих, кому потрібне усамітнення.

Віддалена робота нині стала не привілеєм, а нагальною необхідністю та новою реальністю, викликаною пандемією COVID-19.

Дизайнери Четан Лахоті і Вішварем Нікумбхом спроєктували Delopod – офісний простір нового типу, який можна розмістити вдома або в офісі.

За своєю суттю, вони нагадують закриті кабінки 120×150 см із вбудованим письмовим столом та полицею для зберігання речей. Кабіна на коліщатках, тому її можна вільно переміщати офісом чи квартирою. Процес складання-розбирання займає хвилини.

Водночас для тих, хто працює вдома й не може сконцентруватися через фактори, що відволікають від роботи, кабінка оснащена відмінною акустикою, яка блокує будь-які сторонні шуми.

Поки невідомо, чи мають намір автори комерціалізувати концепт. Можливо, якщо вони побачать позитивні відгуки та заявки від охочих, то все ж зважаться на запуск масового виробництва.

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Раніше в Microsoft пофантазували на тему, як буде виглядати робоче місце майбутнього. Фактично, це відкрита капсула, в якій є комп'ютер, великий екран, динаміки, підсвічування й крісло. Компанія навіть отримала нагороду "Найкращий із найкращих 2021" Red Dot Product Design.

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