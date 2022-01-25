Завдяки суперкомп'ютеру AI-моделі зможуть працювати як людський мозок та розуміти контекст.

Компанія Meta (колишня Facebook) презентувала суперкомп'ютер AI Research SuperCluster (RSC), який вже вважається одним з найшвидших у світі.

Подробиці опубліковані в офіційному пресрелізі.

Наразі потужність RSC порівнянна з п'ятим суперкомп'ютером з рейтингу Top500. І це не межа – після остаточного завершення налаштування до кінця поточного року він проб'є екзафлопний бар'єр (мільярд мільярдів операцій на секунду) і затьмарить за потужністю всі суперкомп'ютери зі ШІ.

Повідомляється, що Meta RSC використовує відкриті дані фейсбуку, інстаграму, ватсапу та величезну обчислювальну потужність для навчання моделей штучного інтелекту обробці природної мови на наборі даних розміром до ексабайта, що приблизно еквівалентно 36 тисячам рокам відео у високій якості.

У майбутньому Цукерберг і товариство хочуть відтворити ШІ, який зможе працювати як людський мозок і розуміти контекст, розпізнавати тексти, зображення та ролики сотнями мов, а також виявляти шкідливий контент та дезінформацію.

Повністю завершити будівництво планують до середини 2022 року. На той час потужність повинна становити близько п'яти екзафлопс, а швидкість передачі даних – 16 терабайтів на секунду. Вартість проєкту та місце розташування суперкомп'ютера компанія не розкриває.

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Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому промову. Для цього використовувалися технології стартапу випускника КПІ Postello.

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