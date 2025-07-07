Майбутній флагман Samsung отримає Snapdragon 8 Elite Gen 2, щонайменше 16 ГБ ОЗП і новий телеоб'єктив.

Портал Android Headlines із посиланням на інсайдерів оприлюднив основні технічні характеристики очікуваного флагманського смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. Нагадаємо, його презентація та реліз очікуються не раніше січня 2026 року.

Діагональ дисплея не зміниться – 6,9 дюйма, але рамки стануть ще тоншими, збільшивши співвідношення площі екрана до корпусу. Також Samsung планує поміняти принцип роботи S Pen, щоб звільнити місце для магнітів Qi2 і зробити корпус трохи тоншим.

Galaxy S26 Ultra збереже основну камеру на 200 МП, надширококутну на 50 МП і телеоб'єктив на 50 МП (з 5х-зумом) від свого попередника. Головний апгрейд – триразовий телеоб'єктив нарешті оновлять з 10 до 12 Мп. На додаток до цього обіцяють новий лазерний автофокус і поліпшену селфі-камеру.

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За продуктивність відповідатиме Snapdragon 8 Elite 2, який виготовить TSMC за 3-нм техпроцесом – Samsung відмовилася від власної 2-нм версії. Площа випарної камери зросте в 1,2 раза. Крім того, всі версії Galaxy S26 Ultra (на 256, 512 ГБ і 1 ТБ) оснащуватимуться 16 ГБ ОЗП.

Що стосується акумулятора, то інсайдери сходяться на думці, що Galaxy S26 Ultra збереже вже традиційну літій-іонну батарею 5000 мАг. Замість збільшення ємності Samsung, судячи з усього, піде іншим шляхом, підвищивши щільність акумулятора і зменшивши його в розмірах.

Презентація та реліз Galaxy S26 Ultra очікуються не раніше січня 2026 року. До цього часу компанія випустить "народний" Galaxy S25 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy 2025 року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

А вже на 9 липня у Samsung намічена літня презентація Galaxy Unpacked. Очікується анонс нових "розкладачок" і смарт-годинників. Можливі й інші анонси, наприклад, AR-гарнітури Project Moohan.

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