Найімовірніше, S26 і S27 Ultra отримають ті самі сенсори, що й поточні моделі.

У найближчі два покоління смартфони Samsung сімейства Galaxy S не отримають суттєвих оновлень камери. Інсайдом поділилися в Android Headlines. Замість цього корейський бренд сфокусується на інших областях.

Це означає, що серії Galaxy S26 і Galaxy S27 дотримуватимуться здебільшого тих самих налаштувань камери, що й поточне покоління. Оновлення камери, якщо і з'являться, то з акцентом на програмні поліпшення і можливості ШІ.

За наявними даними, Samsung сфокусує увагу на роботі з більш тонкими конструкціями (як у S25 Edge) і скороченні витрат на "залізо", щоб компенсувати збитки свого напівпровідникового бізнесу.

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У той час як конкуренти активно впроваджують більші і просунуті сенсори, Samsung ризикує серйозно відстати за якістю мобільної фотографії, покладаючись лише на обчислювальні методи поліпшення знімків. Чи виправдає себе такий підхід і чи дасть змогу зберегти лідерство – покаже час.

Тим часом, якщо вірити чуткам, нові iPhone отримають камеру 200 мегапікселів, тож Apple нарешті наздожене Samsung за якістю об'єктивів.

Зазначимо, що в рейтингу камер DxOMark дорогий Galaxy S25 Ultra поступився звичайному iPhone 16, посівши лише 24-те місце. До недоліків віднесли нестабільне автофокусування в режимі відеозйомки, помітний шум, особливо на висококонтрастних та слабкоосвітлених фотографіях і випадкові збої активації в режимі боке.

На 2025 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Влітку анонсують нове покоління складних смартфонів Galaxy Z Fold і Flip. Також уперше в серії з'явиться бюджетна модель. Цього року Samsung, за чутками, також випустить перший складаний смартфон із потрійним екраном.

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