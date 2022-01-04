А також перший у світі 42-дюймовий OLED-дисплей, який підійде для невеликих приміщень.

Південнокорейський технологічний гігант LG презентував лінійку ТВ на 2022-ий рік, очолювану телевізорами LG OLED (2022).

Про свою нову лінійку пристроїв LG розповіла в рамках конференції CES 2022.

У лінійку G і C увійдуть 97-дюймовий і 42-дюймовий OLED-телевізори – найбільші та найменші дисплеї на ринку. Остання позиціюється як ідеальне рішення для геймерів.

Рамки G-серії зменшили до 10.2 мм, а C-серії – до 6 мм. Завдяки новітньому матеріалу з вуглецевого волокна вони стали легше на 20 і 47% відповідно. У телевізорів 4K-дозвіл, частота оновлення 120 Гц і процесор п'ятого покоління Alpha 9 з поліпшеною технологією апскейла. У преміальному SIGNATURE дозвіл вище – 8K.

Всі порти пристроїв будуть оснащені HDMI 2.1 з пропускною здатністю 48 гігабітів, а також будуть підтримувати фічі на зразок VRR. Є й підтримка G-SYNC Compatible, FreeSync Premium, а також сервісів GeForce NOW і Google Stadia.

Разом з телевізорами LG оновить операційну систему webOS до версії 22. У ній реалізували можливість додавання декількох облікових записів з індивідуальними настройками, а також функціями на кшталт Always Ready, яка дозволить включати музику, показувати час або картинки, коли телевізор не використовується.

Читайте такожLG продемонструвала оригінальні концепти використання вигнутих OLED-дисплеїв (фото)Інформацію про вартість і дату старту продажів LG розкриє ближче до релізу навесні 2022 року.

В рамках конференції CES 2022 компанія також представить свій перший геймерський ноутбук. Пристрій буде поставлятися з новітніми чіпами Intel 11-го покоління і топовою графікою NVIDIA RTX 3080.

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