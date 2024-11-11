Його можна розтягувати, складати, скручувати, а також використовувати на вигнутих поверхнях, включно з тканинами і шкірою.

Компанія LG Display похвалилася новим етапом у технології гнучких дисплеїв - екран, що розтягується, здатний збільшуватися на 50% і витримує понад 10 000 розтягувань. Про це пише Gizmochina.

Попередня модель, представлена ще 2022 року, могла розтягувати діагональ із 12 до 14 дюймів, а нова – до 18 дюймів, зберігаючи при цьому щільність пікселів 100 ppi і повне колірне охоплення RGB.

"Досконала технологія відображення" – саме так LG називає свою розробку. На відміну від сучасних гнучких екранів, які можуть лише згинатися або складатися, подібні панелі здатні по-справжньому змінювати форму, скручуватися і розтягуватися в різні форми. У перспективі таку технологію можна використовувати, наприклад, у розумних годинниках або навіть на одязі.

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Крім своєї унікальної розтяжності, такі дисплеї вирізняються тонкістю, легкістю і здатні витримувати багаторазове розтягнення до 10 000 разів. Наразі термін виходу технології на ринок не визначено, проте в LG Display розраховують, що в найближчі пару років вона буде доступна для комерційного використання.

Нагадаємо, наприкінці вересня Huawei першою випустила телефон, що складається втричі. У складеному вигляді ним можна користуватися як звичайним телефоном діагоналлю 6.4 дюйма, а в розкладеному - це вже повноцінний планшет на 10.2 дюйма.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки і планшети.

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