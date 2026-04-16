Apple готує дуже дешевий комп'ютер за ціною навушників: що вже відомо

За даними галузевих джерел, Apple планує випуск недорогого міні-комп'ютера Mac Neo. Новинка буде розрахована на прості сценарії: роботу в браузері, документи, перегляд відео та повсякденні завдання.

В основі – мобільний процесор Apple A19 Pro, аналогічний тому, що стоїть в iPhone 17 Pro. Повідомляється, що обсяг оперативної пам'яті складе 12 ГБ, а енергоспоживання – близько 35 Вт.

За своїми розмірами комп'ютер буде максимально компактним – приблизно на рівні Apple TV 4K. Корпус буде пластиковим, з яскравими варіантами забарвлення. Набір інтерфейсів буде включати два порти USB-C з пропускною здатністю до 10 Гбіт/с.

Головною перевагою Mac Neo може стати його ціна – близько 299 доларів (~13 000 грн), що істотно нижче стартової вартості Mac mini, яка становить $599 (~26 000 грн), і на одному рівні з флагманськими навушниками AirPods. Запуск може відбутися вже наступного року.

ЗМІ припускають, що Mac Neo з'явиться на тлі успіху MacBook Neo, який теж побудований на базі мобільного чипсету. ЗМІ називають новинку "проривом у своєму класі", а виробники Windows-ноутбуків – "шоком для ринку".

Окрім MacBook Neo, з початку 2026 року Apple встигла представити свій найбюджетніший смартфон iPhone 17e, "розумну" мітку AirTag 2, а також ноутбуки MacBook Pro з M5 Pro та M5 Max.

Джерела пишуть, що Apple готує наймасштабніший редизайн iPhone "за всю історію". Йдеться про два пристрої: складану модель, яку чекають цієї осені, та ювілейний "безрамковий" iPhone до 20-річчя бренду.

