Apple готує наймасштабніший редизайн iPhone 'за всю історію': що вже відомо

Йдеться про два пристрої: складану модель, на яку чекають уже цієї осені, та ювілейний iPhone до 20-річчя бренду.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман, який спеціалізується на інсайдерській інформації про Apple, розповів, що корпорація готує "наймасштабніше оновлення iPhone за всю історію". Це включає відразу кілька радикальних змін, які змінять зовнішній вигляд і форм-фактор популярного смартфона.

Очікується, що вже цієї осені Apple представить свою першу складану модель iPhone – пристрій із дисплеєм, що розгортається, схожим на Samsung Z Fold. Такий смартфон запропонує велику внутрішню панель для відео, ігор та багатозадачності.

Гурман не наводить деталей щодо характеристик, однак уточнює, що iOS 27 стане першою мобільною операційною системою, яку Apple розробляє з орієнтацією на складаний формат. Система дозволить розміщувати додатки поруч один з одним, адаптуючи інтерфейс під велику площу дисплея.

Спочатку передбачалося, що пристрій отримає вдосконалений шарнір без помітної складки на місці згину, проте пізніше з'явилася інформація, що інженерам Apple вдалося лише помітно зменшити складку, а не усунути повністю.

А вже наступного року, до 20-річчя оригінального iPhone (2007–2027), Apple хоче представити модель з безрамковим дисплеєм, який займе всю передню панель – фронтальна камера буде розташована під екраном.

Раніше Apple вже відкрито підтвердила розробку повністю "безрамкового iPhone", про який мріяв Стів Джобс. За минулі роки Apple досягла прогресу в досягненні цієї мети: спочатку вийшов iPhone X з безрамковим екраном, потім в iPhone 14 Pro "чубчик" поступився місцем Dynamic Island, а минулого року вийшов iPhone Air з корпусом товщиною 5,6 мм.

Поки що незрозуміло, чи встигне Apple довести технологію до масового виробництва до 2027 року, але якщо це станеться, це дійсно стане важливою подією у світі гаджетів, пише Гурман.

Усі чутки та витоки вказують на те, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone.

