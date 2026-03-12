Керівник Asus назвав MacBook Neo за $599 'шоком для всього ринку'

Ноутбук просто виявився занадто дешевим для поточної ситуації з дефіцитом пам'яті.

Фінансовий директор Asus Нік Ву заявив, що анонсований минулого тижня MacBook Neo став "шоком для всієї індустрії ПК". Ноутбук банально виявився занадто дешевим для поточної ситуації з дефіцитом пам'яті.

Нік Ву поділився, що вся індустрія, включаючи великі технологічні компанії на кшталт Intel, AMD і Microsoft, намагаються зрозуміти, як відповісти на MacBook Neo. Виробники ноутбуків на Windows не очікували, що Apple готує продукт за 599 доларів (~26 000 грн), оскільки історично компанія дотримувалася преміального ціноутворення.

За його словами, найближчим часом виробники ПК почнуть масово випускати нові ноутбуки, щоб конкурувати з Apple в цьому ціновому сегменті.

При цьому, топ-менеджер Asus не прогаяв нагоди відразу піти в атаку. Він заявив, що популярність бюджетного MacBook може бути обмежена через 8 ГБ оперативної пам'яті, тоді як сьогодні 16 ГБ ОЗУ стали фактичним мінімумом для нових ноутбуків Windows. Він також описав MacBook Neo як пристрій для "споживання контенту", схожий на iPad, але "не для роботи".

Тим часом блогери та ЗМІ називають MacBook Neo "проривом у своєму класі". Ноутбук Apple вигідно виділяється на тлі конкурентів якістю дисплея і його яскравістю, а також алюмінієвим корпусом. Окремої похвали заслуговує механічний трекпад.

Напередодні користувачів попередили про різке подорожчання ноутбуків через дефіцит пам'яті та компонентів. Роздрібна ціна ноутбука вартістю $900 може зрости майже на 40%.

Нагадаємо, разом з MacBook Neo компанія Apple представила нові MacBook Air і Pro на чіпі M5. Ноутбуки стали дорожчими на $100-200, зате пам'яті в базових конфігураціях тепер удвічі більше

