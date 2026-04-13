Інсайдер розсекретив абсолютно новий пристрій Apple майже за рік до анонсу

"Розумні" окуляри увійдуть до лінійки носимих ШІ-пристроїв Apple разом із новими AirPods та кулоном із камерою.

За данимиоглядачаBloomberg Марка Гурмана, наступним абсолютно новим пристроєм Apple стануть розумні окуляри зі штучним інтелектом – Купертіно готує пряму відповідь популярним Ray-Ban від Meta.

Перше покоління окулярів Apple вийде без AR-екрана, тобто повноцінної доповненої реальності не буде. Девайс зосередиться на базових функціях на кшталт прийому дзвінків, зйомки фото та голосового керування. Останнє пов'язане з Siri, яку до того часу обіцяють серйозно оновити.

Дизайнери Apple вже підготували щонайменше чотири варіанти: від великих прямокутних у класичному стилі до більш тонких і компактних моделей з округлою формою. Такий підхід відображає прагнення компанії перетворити пристрій не просто на гаджет, а на повноцінний модний аксесуар, який користувачі обиратимуть так само, як звичайні окуляри.

Окрему увагу приділено матеріалам. На відміну від багатьох конкурентів, Apple планує використовувати ацетат – дорожчий і міцніший матеріал, який зазвичай застосовується в преміальній оптиці. Це має підкреслити статус пристрою та візуально виділити його на тлі існуючих рішень на ринку.

Запуск окулярів заплановано на першу половину 2027 року (з анонсом наприкінці 2026-го). Ці окуляри – частина масштабної "стратегії носимих пристроїв із трьох частин", про яку пише Bloomberg. Крім них, Apple готує ШІ-кулон і нову модель навушників AirPods із камерами.

З початку 2026 року Apple вже встигла представити бюджетний телефон iPhone 17e, смарт-мітку AirTag 2, ноутбуки MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max, а також нову модель MacBook Neo за $599, яка виявилася "шоком для всього ринку".

Тим часом Apple готує наймасштабніший редизайн iPhone "за всю історію". Йдеться про два пристрої: складану модель, яку чекають цієї осені, та ювілейний "безрамковий" iPhone до 20-річчя бренду.

Вас також можуть зацікавити новини: