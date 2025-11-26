Poco об'єдналася з виробником аудіосистем Bose.

Дочірня компанія Xiaomi Poco представила серію смартфонів F8, в якій зробила ставку на звук. Бренд об'єднався з виробником аудіосистем Bose, щоб виділити новинки на тлі безлічі недорогих флагманів.

І F8 Pro, і F8 Ultra отримали стереодинаміки, налаштовані інженерами Bose, а у версії Ultra додали ще й окремий вбудований сабвуфер. За словами компанії, він дає більш глибокий і насичений бас.

Для обох моделей доступні два режими звучання, створені разом з Bose: Dynamic з посиленим басом і Balanced, який робить акцент на голосі та рівному звуковому балансі. У Bose кажуть, що їхня робота з Poco дала змогу домогтися помітно чистішого й об'ємнішого звуку за мірками мобільних пристроїв.

За іншими характеристиками пристрої орієнтуються на доступний флагмау. Poco F8 Ultra оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовим OLED-дисплеєм, потрійною камерою на 50 Мп і підтримує бездротову зарядку.

Poco F8 Pro використовує торішній Snapdragon 8 Elite, екран 6,59 дюйма і спрощений набір камер. Обидві моделі отримали захист IP68 і батареї ємністю 6000 мАг.

