Усередині у новинки процесор Snapdragon 8 Elite, а під екраном встановлено "невидиму" фронтальну камеру на 16 Мп.

Nubia представила в Китаї флагманський смартфон Z70 Ultra на Snapdragon 8 Elite, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro і майбутнім Samsung Galaxy S25 Ultra.

З особливостей смартфона варто виділити ультратонкі рамки (всього 1,25 мм) і дисплей, в якому немає видимого вирізу для камери. Також Nubia Z70 Ultra став першим на ринку з двоступеневою механічною кнопкою спуску затвора, пише Android Headlines.

Характеристики Nubia Z70 Ultra:

Дисплей: 6,85", 2688×1216, AMOLED, 144 Гц, 95,3% площі фронтальної панелі.

Процесор: Snapdragon 8 Elite.

Пам'ять: 12/16/24 ГБ ОЗП LPDDR5X + 256/512/1024 ГБ ПЗП, UFS 4.0

Камера: 50 Мп (основна, Sony IMX906), 50 Мп (ширококутний об'єктив, OmniVision OV50D, кут огляду 120 градусів), 64 Мп (телеоб'єктив, датчик 1/2 дюйма, OIS); під екраном встановлено "невидиму" фронталку на 16 Мп.

Акумулятор: 6150 мАг, швидка дротова зарядка 80 Вт.

Серед інших особливостей – захист від води і пили за стандартом IP68+IP69, стереодинаміки і NFC-модуль. Працює смартфон на новітньому Android 15 під оболонкою Nebula AIOS.

Відео дня

Вартість Nubia Z70 Ultra в Китаї стартує від 635 доларів (~26000 грн). Топова конфігурація з 24 ГБ ОЗП і накопичувачем на 1 ТБ коштує $870. Кольори три: сріблястий, чорний і в стилі картини Ван Гога "Зоряна ніч". Глобальна презентація Nubia Z70 Ultra очікується 26 листопада.

Найближчими тижнями також очікується презентація Redmi K80 і K80 Pro. За чутками, це будуть найдешевші смартфони на свіжому чипі Snapdragon 8 Elite.

Раніше дослідження показало, які бюджетні смартфони найчастіше купують користувачі у 2024 році. Очікувано, моделі Xiaomi і Samsung "розривають" ринок.

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