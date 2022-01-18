За "безплатні" мегабайти користувачі дуже часто розплачуються своєю конфіденційною інформацією.

Ми звикли користуватися безкоштовними точками Wi-Fi в молах, кафешках і в інших громадських місцях і вже просто не уявляємо своє життя без них.

Але ми рідко загадуємося питанням, що це може бути небезпечно і що вся важлива інформація може опинитися в руках шахраїв, кажуть експерти компанії Solar inRights.

Схема працює дуже просто: ви під'єднуєтеся до однієї з таких "халявних" точок Wi-Fi, яку попередньо створили хакери за допомогою ноутбука зі спеціальною антеною, унаслідок чого вони отримують доступ до даних вашого пристрою: акаунтів у соціальних мережах, банківських даних, листуваннях й не тільки. Інакше кажучи, вони мають можливість перехоплювати всі ті дані, які ви через нього передаєте.

Експерти наголошують, що при використанні одного пароля для різних ресурсів у рази підвищується ймовірність злому облікового запису. Шахраї використовують утеклі бази даних та спеціальні утиліти для добірки пароля. Зрозуміло, що захисний набір символів простіше, то швидше він зламується.

Кілька порад як залишатися в безпеці, використовуючи публічний Wi-Fi

уважно пройдіться по сторінках, які просять у вас ввести свої облікові дані;

утримайтеся від входу на важливі ресурси через публічний Wi-Fi. Як альтернатива – використовуйте сайти з безпечним протоколом підключення https (але не http);

забороніть автоматичне підключення до Wi-Fi;

встановіть VPN-сервіс. Таке з'єднання буде шифрувати ваше точне місце розташування і пристрій.

Досить банальні поради, але дієві. Не нехтуйте безпекою своїх пристроїв і соцмереж, навіть якщо з вашої точки зору вони нікому не цікаві.

Раніше повідомлялося, що в популярних серед українців роутерах виявлено величезну діру для злому хакерами – вона дозволяє віддалено майнити криптовалюта на підключених до них пристроях.

Вас також можуть зацікавити новини: