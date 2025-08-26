Він прийде на зміну Galaxy S24 FE, який вийшов у жовтні 2024 року.

В асортименті Samsung вже є чотири моделі лінійки Galaxy S25: базовий S25, проміжна модель S25 Plus, експериментальний S25 Edge і топовий S25 Ultra. Незабаром до них приєднається ще один смартфон – S25 FE. Він стане найдешевшим пристроєм у серії.

Інсайдери вже не раз публікували інформацію про "народний" флагман Galaxy S25 FE. Тепер магазин MediaMarkt додав прийдешній смартфон до свого каталогу з усіма характеристиками і маркетинговими матеріалами, які розкривають всі подробиці про пристрій.

Чого чекати від Galaxy S25 FE

Габарити – 161,3 х 76,6 x 7,4 мм, маса – 190 грамів.

Дисплей – Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, роздільна здатність 2340×1080 пікселів, частота оновлення 120 Гц, міцне скло Gorilla Glass Victus+.

Процесор – Exynos 2400 з 8 ГБ ОЗП.

Ємність акумулятора – 4900 мАг (порівняно з 4700 мАг у Galaxy S24 FE).

Швидкість дротової зарядки – 45 Вт (порівняно з 25 Вт у Galaxy S24 FE)

Камера – основна з роздільною здатністю 50 Мп і оптичною стабілізацією зображення, ширік на 12 Мп і телевик 8 Мп з 3-кратним оптичним збільшенням.

Фронтальна камера – 12 Мп (порівняно з 10 МП у Galaxy S24 FE).

Інші особливості – ультразвуковий датчик відбитків пальців, IP68, NFC, ШІ-функції, включно з Gemini Live, 7 років оновлень ОС

Забарвлення – чорне, темно-синє, світло-синє і біле.

Комплект – скріпка і кабель USB-C.

Зовні новинка буде схожа на Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus, що не дивно: прямокутний корпус з невеликим заокругленням і плоска задня панель з вертикальним блоком камер. Порівняно з S24 FE, пристрій стане компактнішим і тоншим.

Відео дня

За інформацією ЗМІ, анонс Galaxy S25 FE має відбутися на початку вересня. Ціна на одному з майданчиків становить 679 євро (~32 000 грн). Це майже на 300 євро дешевше за S25+ у базовій конфігурації.

Раніше цього місяця Samsung випустила Galaxy A17. Це наступник моделі Galaxy A16, яка стала найпродаванішим Android-смартфоном у першому кварталі 2025 року. Оглядачі вже протестували новинку і залишилися розчарованими.

А наприкінці вересня на телефони Samsung почне надходити оновлення One UI 8 на базі Android 16. Насамперед оновлення отримають флагманські серії Galaxy S і Z, за ним піде середньобюджетна Galaxy A-серія.

Вас також можуть зацікавити новини: