Це буде Galaxy S25 FE: характеристики, дизайн і ціна / фото Samsung

В асортименті Samsung вже є чотири моделі лінійки Galaxy S25: базовий S25, проміжна модель S25 Plus, експериментальний S25 Edge і топовий S25 Ultra. Незабаром до них приєднається ще один смартфон – S25 FE. Він стане найдешевшим пристроєм у серії.

Інсайдери вже не раз публікували інформацію про "народний" флагман Galaxy S25 FE. Тепер магазин MediaMarkt додав прийдешній смартфон до свого каталогу з усіма характеристиками і маркетинговими матеріалами, які розкривають всі подробиці про пристрій.

Чого чекати від Galaxy S25 FE

  • Габарити – 161,3 х 76,6 x 7,4 мм, маса – 190 грамів.
  • Дисплей – Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, роздільна здатність 2340×1080 пікселів, частота оновлення 120 Гц, міцне скло Gorilla Glass Victus+.
  • Процесор – Exynos 2400 з 8 ГБ ОЗП.
  • Ємність акумулятора – 4900 мАг (порівняно з 4700 мАг у Galaxy S24 FE).
  • Швидкість дротової зарядки – 45 Вт (порівняно з 25 Вт у Galaxy S24 FE)
  • Камера – основна з роздільною здатністю 50 Мп і оптичною стабілізацією зображення, ширік на 12 Мп і телевик 8 Мп з 3-кратним оптичним збільшенням.
  • Фронтальна камера – 12 Мп (порівняно з 10 МП у Galaxy S24 FE).
  • Інші особливості – ультразвуковий датчик відбитків пальців, IP68, NFC, ШІ-функції, включно з Gemini Live, 7 років оновлень ОС
  • Забарвлення – чорне, темно-синє, світло-синє і біле.
  • Комплект – скріпка і кабель USB-C.

Зовні новинка буде схожа на Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus, що не дивно: прямокутний корпус з невеликим заокругленням і плоска задня панель з вертикальним блоком камер. Порівняно з S24 FE, пристрій стане компактнішим і тоншим.

За інформацією ЗМІ, анонс Galaxy S25 FE має відбутися на початку вересня. Ціна на одному з майданчиків становить 679 євро (~32 000 грн). Це майже на 300 євро дешевше за S25+ у базовій конфігурації.

Фото Samsung Galaxy S25 FE 26 серпня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 26 серпня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 26 серпня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 26 серпня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 26 серпня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 26 серпня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 26 серпня 2025

Раніше цього місяця Samsung випустила Galaxy A17. Це наступник моделі Galaxy A16, яка стала найпродаванішим Android-смартфоном у першому кварталі 2025 року. Оглядачі вже протестували новинку і залишилися розчарованими.

А наприкінці вересня на телефони Samsung почне надходити оновлення One UI 8 на базі Android 16. Насамперед оновлення отримають флагманські серії Galaxy S і Z, за ним піде середньобюджетна Galaxy A-серія.

