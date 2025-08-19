Samsung Galaxy A17 5G розчарував повільним процесором і яскравістю екрана / фото GSMArena

Раніше цього місяця Samsung випустила Galaxy A17. Це наступник моделі Galaxy A16, яка стала найбільш продаваним Android-телефоном у першому кварталі 2025 року. Оглядачі GSMArena вже протестували новинку і залишилися розчарованими.

Головна проблема пристрою – застарілий і повільний процесор Exynos 1330, який у базовій конфігурації працює в тандемі з усього 4 ГБайт ОЗП. Через це користувачеві доведеться миритися з гальмами в додатках та іграх.

Знайомий 6,7-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц теж не вражає: у нього низька яскравість, немає автоматичного перемикання частоти оновлення і підтримки HDR-відео. На повну зарядку телефону йде аж година 20 хвилин, що значно повільніше, ніж у більшості прямих конкурентів.

Проте плюси у новинки є. Незважаючи на невисокий бюджет, Galaxy A17 5G має стильний і преміальний вигляд, робить якісні знімки як на основну камеру, так і на "фронталку", має у своєму розпорядженні слот для карти microSD і отримуватиме оновлення ОС протягом шести років.

Чи варто купувати Galaxy A17? Оглядачі GSMArena впевнені, що ні: на тлі конкурентів на кшталт Redmi Note 14 Pro 5G, Poco X7 і Nothing CMF Phone 2 Pro бюджетник Samsung виглядає менш привабливим.

Поки що новинка доступна не у всіх країнах, але подекуди її вже можна купити. Наприклад, у Франції Galaxy A17 у базовій комплектації 4/128 ГБ пропонується за 230 євро (~11 100 грн).

Конкуренти з Xiaomi раніше цього місяця випустили бюджетний Poco M7 4G. Новинка виділяється співвідношенням ціни і характеристик, нехарактерним для недорогих моделей – наприклад, це 144-герцевий дисплей і велика батарея на 7000 мАг,

