Задня кришка новинки змінює колір з білого на блакитний, коли температура опускається нижче 16 градусів.

Компанія Realme офіційно представила середньобюджетну лінійку Realme 14 Pro. Серед головних особливостей – просунуті ШІ-камери і задня панель, що змінює колір під впливом низьких температур, пише GSMArena.

Серія Realme 14 Pro включає базову і плюс-версії. Обидва телефони можуть похвалитися наявністю потрійного спалаху, стереодинаміками, захистом корпусу від води IP66/68/69 і акумулятором 6 000 мАг, що на 15% більше, ніж у попередніх моделей. З відмінностей:

Модель Realme 14 Pro оснащена 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2392×1080, кадровою частотою 120 Гц і ШІМ 3 840 Гц. Процесор – MediaTek Dimensity 7300. Смартфон використовує 50-Мп сенсор Sony IMX882 на 1/1,95 дюйма з підтримкою OIS для своєї основної камери. Він доповнений 8-Мп ультраширококутною лінзою.

У 14 Pro+ діагональ більша – 6,83 дюйма, процесор Snapdragon 7s Gen 3 – потужніший, також є підтримка швидкої зарядки потужністю 80 Вт (проти 45 Вт у 14 Pro). Основний 50 Мп датчик Sony IMX896 (1/1,56", OIS) доповнено перископом, у якому використовується Sony IMX882 з OIS.

Для поліпшення якості зображення Realme впровадила функцію AI Ultra Clarity 2.0, яка знижує зменшує розмитість і шуми на знімках з 20-Х збільшенням, а також забезпечує чіткість і деталізацію за умови 60-кратного зуму. Також у наявності потрійний спалах.

Однією з найцікавіших особливостей є забарвлення Pearl White, яке змінює колір під час зниження температури – з білого на блакитний при 16 °C і нижче, а під час потепління повертається у вихідний стан. За словами виробника, це перша у світі серія смартфонів з такою фішкою.

Смартфони вже дебютували в Індії за ціною 290 доларів за Realme 14 Pro і 350 доларів за 14 Pro+. Це варіант із 8 оперативною і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Вихід на інші ринки відбудеться найближчим часом.

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