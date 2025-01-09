Сьогодні найпопулярніший андроїд-смартфон складається з екрана 6,5-6,7 дюйма, процесора Qualcomm і мінімум 12 ГБ ОЗП.

Відомий китайський бенчмарк AnTuTu опублікував цікаву статистику за підсумками 2024 року. Вона розкриває актуальні тенденції на ринку мобільних пристроїв та вподобання Android-юзерів.

Якщо говорити про діагональ дисплея, то найбільш затребуваними сьогодні є смартфони з екранами 6,5-6,7 дюйма. Їхня частка становить понад 41%, причому експерти зазначають, що "компакти" знову в моді. Дедалі рідше люди обирають смартфони з екранами розміром понад 6,7 дюйма.

Водночас більшість користувачів обирають екрани з роздільною здатністю 1,5 і кадровою частотою 120 Гц. 144 Гц, які ще не так давно вважалися нішевими, замінили 60 Гц як другу найпоширенішу роздільну здатність.

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Високе домінування на ринку показали смартфони з процесорами від Qualcomm, які збільшили свою частку до 69%. Друге місце дісталося MediaTek з часткою 28%.

Також було встановлено, що настала ера великих обсягів оперативної пам'яті. Найчастіше у 2024 році випускалися смартфони з 12 ГБ ОЗП (41,8%) і 16 ГБ ОЗП (38,7%). 8 ГБ зустрічалися рідше, а 6 Гб – ще рідше. Адже навіть якщо ви не граєте в ігри, таких характеристик часто недостатньо. Що стосується ПЗП, то 256 ГБ – найоптимальніший варіант.

Таким чином, найпопулярніший андроїд-смартфон станом на початок 2025 року складається з екрана 6,5-6,7 дюйма з роздільною здатністю 1,5К і частотою оновлення 120 Гц, процесора Qualcomm, щонайменше 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ накопичувача.

Раніше фахівці AnTuTu ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2024 року за ціною-якістю. У бюджетній категорії лідером виявився Redmi 14R, а добірку флагманів очолює фотофлагман Oppo.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називатися народними. У десятці лідерів, крім інших, можна побачити складні моделі та торішні флагмани.

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