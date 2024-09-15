Потрійна "розкладачка" Huawei надійде в продаж в один день із новими iPhone.

У мережі порівняли два топових складних смартфони: новенький Huawei Mate XT і Samsung Galaxy Z Fold 6. Як виявилося, корейський пристрій лише трохи тонший за "китайця", попри свою інноваційну конструкцію.

Нагадаємо, Huawei Mate XT став першим у світі серійним складаним телефоном з двома лініями згину / трьома екранами. Девайс отримав внутрішній дисплей діагоналлю 10,2" – "найбільший у світі" серед "розкладачок".

Товщина Mate XT у складеному вигляді становить 12,8 мм; товщина Galaxy Z Fold 6 – 12,1 мм. Якщо телефони розкласти цілком, вийде 10,2 дюйма і 3,6 мм у Huawei і 7,6 дюйма і 5,6 мм у Samsung.

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Як зазначається, у Huawei Mate XT є кілька недоліків у порівнянні з конкурентом. Перший – цінник у майже 3000 доларів замість $2000. Другий – ремонт Mate XT обійдеться в купівлю айфона: від $1110 доведеться віддати за заміну екрана і $1300 за материнську плату.

Ще один плюс складаного Samsung полягає в тому, що він продається по всьому світу. Купити Galaxy Z Fold 6 можна на глобальному ринку. Тоді як новенький Huawei доступний тільки на місцевому ринку і немає інформації, чи з'явиться він десь ще.

Водночас, аналіз продажів показав, що складані телефони останніми роками набули великої популярності серед користувачів – навіть попри високу вартість і проблеми зі складками. Така конструкція дає змогу володіти телефоном і планшетом одночасно, надаючи більшу гнучкість у використанні.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки і планшети.

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