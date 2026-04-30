Не Samsung і не Xiaomi: названо Android-смартфон з найбільш 'живучою' батареєю

У 2026 році рекорди автономності вже залежать не тільки від ємності акумулятора, а й від нових технологій батареї та оптимізації системи.

У 2026 році гонка за автономністю смартфонів вийшла на новий рівень – і новим лідером несподівано став не флагман від Samsung або Xiaomi. За даними тестів CNET, найкращим Android-смартфоном за часом роботи від батареї зараз є OnePlus 15.

Головна причина – потужний акумулятор ємністю 7300 мАг, який дозволяє телефону впевнено працювати до двох днів на одному заряді при звичайному використанні.

Ключову роль відіграє не тільки ємність батареї, але й нова технологія. У OnePlus 15 використовується кремній-вуглецевий акумулятор, який відрізняється вищою щільністю енергії порівняно зі звичними літій-іонними рішеннями. Це дозволяє "упакувати" більше ємності без збільшення розмірів смартфона.

У незалежних тестах від PhoneArena, Tom's Guide та ZDNet OnePlus 15 також посів перші місця за часом автономної роботи. У стрес-тесті блогера Mrwhosetheboss флагман посів друге місце, поступившись лише Oppo Find X9 Pro з ще більш ємною батареєю на 7500 мАг.

Чудові результати також показують OnePlus 13R (6000 мАг) і OnePlus 15R (7400 мАг). Серед конкурентів виділяється Xiaomi Poco F7 Pro з батареєю на 5600 мАг, який в окремих тестах поступається лише OnePlus 15.

Також у рейтингу знайшлося місце недорогим смартфонам Motorola з класичними літій-іонними батареями на 5000 і 5200 мАг. Їхні успіхи можна пояснити не надто потужним і економічним залізом.

При цьому найкращу автономність серед усіх смартфонів показали iPhone 17 Pro Max і iPhone 17. Попри те, що Apple залишається одним з небагатьох виробників, який не використовує кремнієво-вуглецеві акумулятори, саме її смартфонам вдалося показати найкращу автономність.

Це пояснюється високою ефективністю процесорів Apple та операційної системи iOS. Роздільна здатність дисплея, яскравість, ефективність процесора та оптимізація ОС – одні з головних факторів, що впливають на продуктивність батареї смартфона, і Купертіно за цим параметром традиційно вдається витиснути максимум навіть з АКБ меншої ємності.

