Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон 2026 року: що він уміє

Модель Poco C81 Pro отримала величезний, майже 7-дюймовий екран, місткий акумулятор і великий обсяг пам'яті.

Xiaomi вивела на глобальний ринок новий ультрабюджетний смартфон від народного бренду Poco. Модель C81 Pro отримала величезний екран, місткий акумулятор і великий обсяг пам'яті. При цьому її вартість не перевищує $100, пише GSMArena.

Пристрій оснащений 6,9-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 650 ніт. За словами виробника, дисплей можна використовувати навіть мокрими або жирними руками.

Всередині встановлено бюджетний чіпсет Unisoc T7250. У базовій конфігурації покупець отримує скромні за мірками 2026 року 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і накопичувач UFS 2.2 на 64 ГБ. При цьому в топовій версії доступно 256 ГБ, також пам'ять можна розширити за допомогою картки microSD (до 1 ТБ).

Відео дня

Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує зарядку потужністю 15 Вт. За даними компанії, повного заряду вистачить на 19 годин відтворення відео, 79 годин музики та понад 46 годин дзвінків. Роздільна здатність головного датчика основної камери – 13 Мп (f/2,2), фронтальної – 8 Мп (f/2,0). Відео можна записувати в роздільній здатності 1080p при 30 FPS.

Серед інших особливостей – бічний сканер відбитків пальців, порт 3,5 мм для дротових навушників, підтримка двох SIM-карт, Bluetooth 5.2, дводіапазонний Wi-Fi та NFC-модуль. З коробки смартфон працює під управлінням Android 15 з оболонкою HyperOS 3.

На вибір три кольори корпусу: чорний, зелений і золотистий. Ціна Poco C81 Pro стартує від 100 доларів за версію 4+64 ГБ. Вартість версії 4+128 ГБ – 110 доларів, версії 4+256 ГБ – 130 доларів.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила свої перші повнорозмірні навушники з автономністю 3 дні. Також заявлена система активного шумозаглушення до 42 дБ – показник, який зазвичай характерний для дорожчих пристроїв.

Як УНІАН вже розповідав, Xiaomi підвищує ціни та скасовує знижки на смартфони через дорогу пам'ять. З 11 квітня вартість флагмана Redmi K90 Pro Max збільшилася приблизно на 30 доларів.

