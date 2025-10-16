Свіжий флагман Vivo оновив рекорд AnTuTu, набравши майже 4 млн балів.

Процесор MediaTek Dimensity 9500 вийшов справді потужним. Vivo X300 Pro, який першим отримав свіжий чип, зумів обійти Xiaomi 17 Pro Max зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і встановити новий рекорд продуктивності AnTuTu.

Пристрою підкорилася позначка майже в 4 млн балів. Для порівняння, Xiaomi 17 Pro Max отримав оцінку в 3,73 млн балів, пише GizmoChina і публікує результати тестів.

Крім загального бала, новітньому флагману Vivo вдалося перемогти в декількох тестах у бенчмарку, включно з продуктивністю процесора, графічного процесора і пам'яті. Однією з областей, в якій Xiaomi 17 Pro Max показав себе краще, є розсіювання тепла.

Таким чином передова однокристальна система від компанії MediaTek цьогоріч виявилася продуктивнішою, ніж її прямий конкурент Qualcomm. Принаймні на це вказують тести в AnTuTu.

Серія Xiaomi 17 – поки єдині смартфони зі Snapdragon 8 Elite Gen 5. До кінця року список пристроїв із новим процесором має розширитися. А прийдешній флагман Galaxy S26 Ultra отримає кастомну версію Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, що працює на рекордних частотах 4.74 ГГц.

Серед перших новинок із топовим чипсетом MediaTek Dimensity 9500 – Vivo X300 і Oppo Find X9 (презентація 16 жовтня).

