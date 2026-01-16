OLED під загрозою: стало відомо, коли з'являться перші NanoLED-телевізори

Технологія використовує квантові точки, які самі випромінюють світло, як в OLED, але обіцяють більш високу яскравість і енергоефективність.

Нова телевізійна технологія, розробка якої ведеться компанією Nanosys – винахідником квантових точок – може з'явитися на ринку у найближчі роки і серйозно потіснити існуючі OLED-матриці, inkjet OLED і microLED.

Про це повідомили представники компанії в інтерв'ю Insight Media, зазначивши, що мова йде про абсолютно новий підхід до створення дисплеїв.

Ця новинка відома під кількома назвами: QD-EL, EL-QD, EL-QLED або NanoLED. Суть в тому, що технологія використовує квантові точки, які самі випромінюють світло (без підсвічування), як в OLED, але обіцяють більш високу яскравість, передачу кольору та енергоефективність.

За словами розробників, перші споживчі NanoLED-телевізори з'являться на полицях до 2029 року. Компанія впевнена, що той факт, що технологія не вимагає підсвічування, може стати ключовою перевагою для виробників, які прагнуть збільшити тонкість і контрастність екранів при зниженні енергоспоживання.

Перші прототипи цієї технології вже є, втім, поки що це панелі діагоналлю до 20 дюймів. Очікується, що технологія продовжить активно розвиватися в найближчі роки. За даними джерела, Samsung вже вклала значні інвестиції в комерціалізацію NanoLED, розраховуючи вивести її на ринок "протягом декількох років".

Крім NanoLED, ще одна перспективна технологія, яка в найближчі роки з'явиться на ринку – microLED. Вона схожа на OLED, але без недоліків типу малої яскравості на сонці і вигоряння.

Дослідження показало, що за останні 25 років ціни на телевізори впали більш ніж на 90%– незважаючи на постійне збільшення розміру і роздільної здатності екрану. При цьому експерти попереджають, що в майбутньому тенденція до зниження цін може сповільнитися або навіть "розвернутися".

УНІАН розповідав, як довго телевізор може безперервно працювати. Залишати телевізор увімкненим цілодобово не так нешкідливо, як здається.

