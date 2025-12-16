Micro RGB являє собою значний крок вперед порівняно з технологією MiniLED.

LG офіційно анонсувала свій перший Micro RGB-телевізор, який корейський бренд описує як ТВ з "ідеальною передачею кольору". Його повноцінний дебют відбудеться на виставці CES 2026 у січні.

На відміну від традиційного Mini-LED-підсвічування з білими світлодіодами та кольоровими фільтрами, у цій моделі застосовуються окремі мініатюрні червоні, зелені та сині світлодіоди. Компанія стверджує, що це найкращий LCD на ринку, але без ризику вигоряння, як у OLED.

Модель Micro RGB Evo також отримала технологію Micro Dimming Ultra, яка керує більш ніж тисячею зон підсвічування, забезпечуючи точний контроль яскравості та контрастності. Завдяки цьому телевізор зберігає високу деталізацію як у світлих, так і в темних сценах.

LG Micro RGB буде доступний у варіантах 75, 86 і 100 дюймів. За обчислення відповідатиме поліпшена версія чипсета LG Alpha 11, оснащеного рушієм ШІ з подвійним масштабуванням зображення, який можна побачити в топовому LG G5 OLED.

На думку The Verge, прийдешній 2026 рік стане роком технологій Micro RGB на ринку телевізорів. На виставці CES 2026, яка пройде в січні, очікується потік анонсів від різних брендів.

