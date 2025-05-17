Заради тонкого корпусу Galaxy S25 Edge довелося пожертвувати телеоб'єктивом і батареєю.

Китайська Honor висміяла у своїй рекламі новий рекордно тонкий смартфон від Samsung, представлений раніше цього тижня. На це звернуло увагу видання Gizmochina.

Корейський бренд рекламує Galaxy S25 Edge як свій найтонший телефон на сьогодні з товщиною корпусу 5,85 міліметра. Honor такі цифри не вразили. Тим паче, що у неї є смартфон тонший.

Випущений восени 2024 року Honor Magic V3 5G у розкритому вигляді має товщину всього 4,35 мм. І це суттєво більш вражаючий показник, ніж у Galaxy S25 Edge.

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Крім того, Honor висловив сумніви у доцільності прагнення до надтонкого корпусу, якщо це вимагає серйозних компромісів. У випадку з Galaxy S25 Edge заради рекордної тонкості довелося пожертвувати третім модулем у тильній камері.

А ще пристрій отримав крихітну за сучасними мірками батарею на 3900 мАг. Ба більше, з дуже повільною зарядкою – лише 25 Вт. Тоді як у Honor Magic V3 5G всередині АКБ на 5150 мАг зі швидкою зарядкою 66 Вт.

За словами журналістів, Galaxy S25 Edge і Magic V3 належать до різних форм-факторів, тому вибирати переможця між двома смартфонами не можна. З усім тим такого роду маркетингові колізії стають звичайним явищем у преміальному сегменті.

Уже відомо, що основним конкурентом Galaxy S25 Edge стане iPhone 17 Air, який виходить восени. Він буде навіть тоншим, ніж Galaxy S25 Edge і, ймовірно, дешевшим, але при цьому більш компромісним.

Також Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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