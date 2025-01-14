Уже практично підтверджено, що цього року Samsung представить не три, а чотири смартфони Galaxy S. Новинкою стане модель S25 Slim, яка займе місце десь між S25+ і S25 Ultra.
Портал GSMArena вирішив підсумувати все, що ми знаємо про S25 Slim, який завдяки тонкому корпусу конкуруватиме із iPhone 17 Air. Ось основні деталі, якими діляться інсайдери:
- Товщина – головна фішка S25 Slim. Вона складе близько 6.5 мм. Для порівняння, стандартні S25 отримають корпус товщиною понад 7 мм, а S25 Ultra – понад 8 мм;
- Діагональ дисплея складе 6,66 дюйма, як і в S25+, а процесор буде новітнім і найкращим від Qualcomm – Snapdragon 8 Elite.
Попри ультратонкий корпус, батарея не виявиться занадто урізаною. GSMArena називають її місткість на рівні 4700 – 5000 мАг.
Оперативна пам'ять – 12 ГБ. Samsung відмовиться від 8 ГБ у базі, а замість власної 13-нм пам'яті залучить більш енергоефективну 12-нм пам'ять від Micron.
У S25 Slim встановлять систему камер 200+50+50 Мп, що набагато ближче до S25 Ultra, ніж до базових моделей лінійки з їхніми камерами 50+10+12 Мп.
- На відміну від 25 Ultra з двома телевіками, у Slim-моделі буде тільки одна телефото камера, імовірно, виконана за новою технологією All Lenses on Prism (ALoP).
- Що стосується позиціонування, то S25 Slim буде дорожчим за базові S25/25 Plus, але дешевшим за S25 Ultra. Найімовірніше, цінник стартуватиме від 1099 доларів.
А ось що стосується його доступності, то, за інформацією джерела, модель S25 Slim буде анонсована разом з іншими версіями на івенті 22 січня, але в продажу з'явиться в травні. Найімовірніше, це буде не повноцінна прем'єра, а короткий анонс.
Крім нових смартфонів Samsung на презентації 22 січня може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління кільця Galaxy Ring. Трохи пізніше будуть представлені бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16.
Раніше з'явилася інформація, що разом із Galaxy S25 Samsung представить програму підписки на свої смартфони зі штучним інтелектом. Apple теж хотіла зробити підписку iPhone, але передумала.