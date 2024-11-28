Apple Watch, але дешевше і з більшим екраном: представлено годинник Xiaomi Redmi Watch 5

Пристрій пропонується у двох варіантах – звичайному за $80 і у версії з eSIM за $110.

Під кінець року, разом із флагманськими смартфонами Redmi K80, Xiaomi презентувала новий розумний годинник Redmi Watch 5 у дусі Apple Watch. Гаджет має майже всі потрібні опції, а коштує майже вчетверо дешевше, пише GSMArena.

Аксесуар має плоский дисплей, як у Apple Watch Ultra, який отримав діагональ 2,07 дюйма. Це AMOLED-екран з роздільною здатністю 432 × 514 і частотою 60 Гц. Максимальна яскравість 1500 ніт дає змогу користуватися годинником навіть у найсонячніший день. Корпус пристрою виконано з металу.

Redmi Watch 5 отримали новий оптичний датчик, який забезпечує більш точне визначення частоти серцевих скорочень і показника кисню в крові. В якості ОС виступила HyperOS 2.0, вона підтримує встановлення сторонніх додатків, кількість режимів тренувань – понад 150.

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За словами виробника, годинник витримує занурення у воду на глибину до 50 метрів, також за допомогою нього можна керувати системою розумного будинку і проводити NFC-платежі.

Пристрій пропонується у двох варіантах – звичайному за $83 і у версії з eSIM за $110. Модель з eSIM має вдвічі меншу автономність (12 днів замість 24) зате вміє здійснювати дзвінки, обмінюватися повідомленнями і працювати автономно – без необхідності сполучення зі смартфоном.

Нагадаємо, на вересневій презентації Apple представила ювілейні Watch Series 10 з, як вона сама каже, найтоншим корпусом, найбільшим дисплеєм і найшвидшою зарядкою в історії гаджета. Також оновили динаміки, через які тепер можна слухати музику.

Раніше цього місяця у Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів. Йдеться про модель Redmi A4 5G з камерою 50 Мп і екраном 120 Гц.

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