У Google вважають, що з такою клавіатурою легше знайти потрібну клавішу та вводити текст удвох – наприклад, при парному програмуванні.

Японський підрозділ Google, який має схильність до незвичайних експериментів, представив клавіатуру-трансформер у витягнутому форм-факторі. Довжина такої клавіатури становить 165 см.

Її унікальність полягає в тому, що всі клавіші розташовані в один ряд – це зручно відразу за кількома параметрами, вважають в Google.

Як стверджується, така клавіатура дозволяє швидше і легше знайти потрібну клавішу. Ба більше, можна набирати текст удвох – наприклад, при парному програмуванні. До того ж, завдяки своєму форм-фактору, її простіше розмістити на столі, заваленому документами.

Команда японського підрозділу жартує, що клавіатура "досить широка, щоб по ній могла пройти кішка", а висота – просто "комфортна". Розробники додають, що девайс також можна застосовувати як лінійку або діставати їм до вимикача.

Нехай, поки Gboard Bar – жартівливий продукт та є не більше, ніж концептом – проте втілити в реальність її можуть всі охочі. Розробник опублікував на Github реальні креслення для створення DIY-версії витягнутої клавіатури.

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