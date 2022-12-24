Обійдеться такий пристрій в $349.

Компанія Finalmouse, що спеціалізується на випуску оригінальної геймерської периферії, представила свою нову розробку. Це незвичайна клавіатура з прозорими клавішами, під якими ховається величезний дисплей.

Головна особливість дисплея в тому, що його можна всіляко кастомізувати і налаштовувати під себе. При цьому зберігаються всі переваги, які дає механічна клавіатура.

Ще з цікавого тут те, що можна буде створювати власні скіни і виставляти їх на продаж. Візуалізація працює за допомогою вбудованих в клавіатуру CPU і GPU та, по завіренню виробника, підтримує Unreal Engine 5, причому вони будуть навіть інтерактивними.

Як все це буде працювати на ділі, і чи комфортно набирати тест на такій клавіатурі, поки складно сказати – потрібно дочекатися тестів. Подає надію те, що виробник використовує класичні перемикачі в стилі Cherry MX, що повинно гарантувати певний рівень якості.

Продажі Finalmouse Centerpiece заплановані на початок 2023 року. Ціна – 349 доларів.

Найкрутіші гаджети 2022 року: добірка

Раніше УНІАН розповідав про не менш цікавий гаджет – настільну лампу від Lenovo з вбудованою "вебкой", USB-хабом і бездротовою зарядкою. Обійдеться такий пристрій в $329.

Своєю чергою, компанія Xiaomi нещодавно поповнила асортимент своїх бездротових навушників вкрай незвичайною моделлю – Bone Conduction. Вони виділяються на тлі конкурентів тим, що передають звук не в вуха, а в череп.

В той самий час компания LG запустила продажі незвичайного "квадратного" монітора зі співвідношенням сторін 16:18. Виробник називає модель "абсолютно новим форматом на ринку моніторів".

Вас також можуть зацікавити новини: