Колаборації, які ми дійсно заслужили.

У США і Європі поширена практика спільних акцій ігрових компаній з різноманітними закладами, наприклад, Burger King. Відвідувачі купують конкретну продукцію і мають можливість отримати якийсь контент або копію проєкту. Схожа колаборація дісталася і до України. Партнерами стали кафе Riverside в Ужгороді та розробники Songs of Conquest.

Про це стало відомо завдяки публікації на офіційному акаунті гри в Twitter. Студія Lavapotion і видавництво Coffee Stain Publishing, повідомили, що відправили закладу Riverside ключі активації в Steam. Вони дозволяють додати проєкт в свою бібліотеку без оформлення покупки.

Коди будуть розіграні між відвідувачами кав'ярні. А у відповідь адміністрація Riverside створила нову версію меню. Асортимент страв і напоїв надрукували на тлі малюнків з Songs of Conquest і назви проєкту.

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Songs оf Conquest — головне про гру

Це стратегія в дусі легендарної Heroes of Might and Magic III. Творіння Lavapotion навіть називали духовним спадкоємцем третьої частини "Героїв".

У грі немає традиційного сюжету, а всі події розгортаються на відкритих картах. Основна ціль — захопити доступний світ і перемогти своїх суперників.

Бої в проєкті реалізовані в покроковому режимі з використанням загонів різних бійців. А на карті необхідно зводити міста відповідно до свого стилю гри.

Songs оf Conquest вийшла 10 травня 2022 року в ранньому доступі Steam. У грі є українська локалізація.

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